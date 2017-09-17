إنتر ميلان يواصل انتصاراته في الكالتشيو

اكتسح بايرن ميونيخ حامل اللقب ضيفه ماينتس 4-0 امس في المرحلة الرابعة من الدوري الالماني لكرة القدم.

واستفاق بايرن ميونيخ، بطل المواسم الخمسة الأخيرة، من كبوة قد تكون عابرة في المرحلة السابقة بخسارته امام مضيفه هوفنهايم 0-2، وحقق فوزه الثالث رافعا رصيده الى 9 نقاط وصعد الى المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف هانوفر الذي افتتح المرحلة اول من امس بالفوز على هامبورغ 2-0.

على ملعب اليانز ارينا، افتتح الجبار البافاري التسجيل بهدف توماس مولر. وعزز الجناح الهولندي السريع اريين روبن التقدم بهدف ثان (23).

وفي الشوط الثاني، أضاف الهداف الپولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث والرابع (50 و77). ورفع ليفاندوفسكي رصيده الى خمسة اهداف تصدر بها صدارة ترتيب الهدافين متقدما بفارق هدف واحد على الايسلندي الفريو فينبوغاسون مهاجم اوغسبورغ.

وبقي شالكه شريكا لبايرن ميونيخ في المركز الثاني بتسع نقاط مع فارق اهداف مريح للبطل، بعد فوزه على مضيفه فيردر بريمن 2-1 على ملعب فيزر شتاديون.

وسقط اينتراخت فرانكفورت امام ضيفه اوغسبورغ 1-2 فوقف رصيده عند اربع نقاط مقابل سبع للفائز.

وعلى ملعب مرسيدس بنز ارينا، تغلب شتوتغارت على ضيفه فولفسبورغ 1-0.

وتختتم المرحلة اليوم بثلاثة لقاءات فيلعب هوفنهايم مع هرتا برلين، وباير ليفركوزن مع فرايبورغ، وبوروسيا دورتموند مع كولن.

إيطاليا

واصل انتر ميلان انتصاراته المتتالية بفوزه الصعب على مضيفه كروتوني 2-0 في المرحلة الرابعة من الدوري الايطالي.

وهو الفوز الرابع على التوالي لانتر ميلان فرفع رصيده الى 12 نقطة بفارق 3 نقاط امام شريكيه السابقين يوفنتوس حامل اللقب ونابولي اللذين يلعبان اليوم فيحل الاول ضيفا على ساسوولو، ويستضيف الثاني بينيفنتو الصاعد حديثا الى دوري الأضواء.

وانتظر انتر ميلان الدقيقة 83 لافتتاح التسجيل عبر قلب دفاعه السلوفيني ميلان سكرينيار في الدقيقة 83، قبل ان يؤمن الدولي الكرواتي ايفان بيريسيتش الفوز بهدف ثان (90+3).

وواصل فيورنتينا صحوته بتغلبه على ضيفه بولونيا 2-1 على ملعب «أرتيميو فرانكي» في فلورنسا. رافعا رصيده إلى 6 نقاط.

ويلعب اليوم ايضا ميلان مع اودينيزي، وتورينو مع سمبدوريا، وسبال مع كالياري، وكييفو فيرونا مع اتالانتا، وجنوى مع لاتسيو.