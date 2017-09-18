استقبل رئيس جمهورية تركمانستان غربانغقولي بردي محمدوف في العاصمة عشق آباد الشيخ احمد الفهد رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي وذلك قبل الانطلاق الرسمي لدورة الألعاب الآسيوية الخامسة للصالات والفنون القتالية.

وتستضيف عشق آباد الألعاب الآسيوية للصالات من 17 إلى 27 سبتمبر.

وكان الفهد وصل إلى عشق آباد بعد ان جددت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الدولية الثقة الدولية به بإعادة انتخابه عضوا في اللجنة الأولمبية الدولية لثماني سنوات جديدة في ليما عاصمة البيرو.

وتعتبر دورة الألعاب الآسيوية في عشق آباد الأكبر داخل الصالات للمجلس الأولمبي الآسيوي حيث يشارك فيها نحو 6 آلاف رياضي ورياضية واداري من قارتي آسيا واوقيانيا، بواقع 45 دولة من آسيا و19 من اوقيانيا، فضلا عن فريق يمثل اللاجئين للمرة الأولى يشارك تحت العلم الأولمبي.

هذا، والتقى الشيخ احمد الفهد في عشق آباد العديد من رؤساء البعثات المشاركة في الألعاب ومنهم وفد اللجنة الأولمبية اللبنانية وضم كلا من رئيس اللجنة جان همام ونائبي الرئيس عضو اللجنة الأولمبية الدولية طوني خوري وهاشم حيدر والأمين العام حسان رستم.

وعبر أعضاء الوفد اللبناني عن تقديرهم لمواقف ومبادرات الشيخ احمد الفهد تجاه لبنان الرياضي ورأوا في هذه المواقف خير معين وسند للرياضة اللبنانية، متمنين له دوام الصحة والمزيد من النجاح والتوفيق في كل مواقع المسؤولية لدى المؤسسات الرياضية القارية والدولية.

وسلم الفهد الميدالية الذهبية الأولى في الدورة وكانت في منافسات المصارعة التقليدية، أحد أقدم الفنون القتالية التي يعود تاريخها إلى قرابة 15 ألف سنة، وكانت من نصيب تركمانستان.

وقال الفهد: أنا سعيد جدا لهذه الميدالية الذهبية، إنه شعور رائع، وآمل أن يحصل رياضيون آخرون من تركمانستان على الميداليات الذهبية أيضا.