صعد اشبيلية الى المركز الثاني برغم فوزه الصعب على جيرونا 1-0، وواصل ڤياريال صحوته بفوزه الكبير على مضيفه الافيس 3-0 في المرحلة الرابعة من الدوري الاسباني لكرة القدم.



في المباراة الاولى، انتظر اشبيلية حتى الدقيقة 69 لهز شباك جيرونا الوافد الجديد بهدف للكولومبي لويس مورييل.



ورفع اشبيلية رصيده الى 10 نقاط، بفارق نقطتين خلف برشلونة المتصدر.



وفي الثانية، رفع ڤياريال رصيده الى 6 نقاط ولحق بأندية ليفانتي وڤالنسيا وليغانيس وريال بيتيس الى المركز السادس، فيما مني الافيس بخسارته الرابعة على التوالي وبقي في المركز الأخير الى جانب ملقة، علما بانه الفريق الوحيد الذي لم يسجل اي هدف حتى الآن.



وانهى ڤياريال الشوط الاول متقدما بهدف للدولي الكونغولي الديموقراطي سيدريك باكامبو في الدقيقة 32 بتسديدة بيمناه من خارج المنطقة اثر تمريرة من المكسيكي فيكتور رويز، قبل ان يضيف هدفين في الثاني عبر الدولي الكولومبي كارلوس باكا، المنضم الى صفوفه هذا الصيف من ميلان الايطالي، بتسديدة زاحفة بيمناه من داخل المنطقة (52)، وباكامبو بيمناه من داخل المنطقة اثر تمريرة من صامويل كاستييخو (62). وتختتم المرحلة اليوم بلقاء اسبانيول مع سلتا فيغو.



وتم افتتاح الملعب الجديد لنادي اتلتيكو مدريد «واندا متروبوليتانو» الذي يتسع لـ 68 الف متفرج، باستضافة ملقة وبحضور الملك فيليبي السادس، المعروف بأنه مشجع للفريق.



وفاز على ضيفه ملقة بهدف وحيد سجله الدولي الفرنسي انطوان غريزمان في الدقيقة 61.



وهو الفوز الثاني لاتلتيكو مدريد هذا الموسم مقابل تعادلين فرفع رصيده الى 8 نقاط وارتقى الى المركز الثالث مؤقتا، فيما مني ملقة بخسارته الرابعة على التوالي وبقي في المركز الاخير.



وبعد سنوات عدة، انتهت الاعمال في ملعب «بينيتا» سابقا، والذي كان سيتحول الى ملعب اولمبي لو فازت مدريد باستضافة اولمبياد 2016 او 2020، وقد استثمر اتلتيكو في هذا المشروع الكبير مبلغ 300 مليون يورو.



وهبط ثلاثة مظليين من سلاح الجو الاسباني على ارض الملعب وهو يحملون كرة المباراة، لان اتلتيكو مرتبط تاريخيا بهذا السلاح بسبب اندماج النادي مع شعبة كرة القدم التابعة له تحت نظام الديكتاتور فرانكو (1939-1975).



ولعبت ركلة البداية «الوهمية» تحت انظار الملك فيليبي السادس من قبل ممثلين لثلاثة اجيال هم نجم سبعينات القرن الماضي خوسيه اولوجيو غاراتي واللاعب الحالي فرناندو توريس، ولاعب شاب من مركز التأهيل.



وسيحل الملعب الجديد والحديث جدا الذي شيد في الضاحية الشرقية المتطورة للعاصمة مدريد، محل استاد فيسنتي كالديرون الذي يتسع لـ 55 الف متفرج.



واتى الاسم «متروبوليتان» من الملعب القديم الذي لعب عليه اتلتيكو من 1923 الى 1966 قبل الانتقال الى فيسنتي كالديرون، وقد فازت بحق تسمية الملعب الجديد شركة «واندا» العائدة للملياردير الصيني وانغ جيان لين، مالك 20% من رأسمال النادي المدريدي منذ عام 2015.