فرض صانع العاب يوڤنتوس الدولي الارجنتيني باولو ديبالا نفسه نجماً في المباراة ضد المضيف ساسوولو امس في المرحلة الرابعة من الدوري الايطالي لكرة القدم بتسجيله ثلاثية الفوز 3-1 واعاد حامل اللقب الى استعادة التوازن والصدارة.



واستعاد يوڤنتوس توازنه بعد خسارته المذلة امام برشلونة الاسباني 0-3 الثلاثاء الماضي في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الرابعة ضمن دور المجموعات لمسابقة دوري ابطال اوروبا.



ومنح ديبالا، الذي خاض مباراته الـ 100 مع يوڤنتوس منذ انتقاله الى صفوفه قادما من باليرمو صيف 2015، التقدم لفريق «السيدة العجوز» في الدقيقة 16 من تسديدة رائعة بيسراه من خارج المنطقة، وأضاف الثاني مطلع الشوط الثاني بتسديدة قوية ذكية زاحفة من داخل المنطقة (46)، قبل ان يختم المهرجان بهدف ثالث رائع من ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة (63).



وهي الثلاثية الثانية لديبالا هذا الموسم بعد الاولى في مرمى المضيف جنوى في المرحلة الثانية.



ورفع ديبالا رصيده الى 8 اهداف حتى الآن هذا الموسم فانفرد بصدارة لائحة الهدافين بفارق 3 اهداف امام مواطنه مهاجم انتر ميلان ماورو ايكاردي.



وبات ديبالا اول لاعب يهز الشباك في اول 4 مباريات في الكالتشيو منذ لوكا طوني موسم 2005 ـ 2006.



ورفع ديبالا غلته التهديفية بألوان يوڤنتوس في مختلف المسابقات الى 52 هدفا.

وعاد حامل اللقب شريكا في الصدارة بفارق الأهداف خلف نابولي الذي اكتسح بينيفينتو بسداسية نظيفة.



ورفع نابولي رصيده الى 12 نقطة بفارق الأهداف امام يوڤنتوس وانتر ميلان الثالث.



وعوض ميلان خسارته القاسية امام لاتسيو 1-4 في المرحلة السابقة وتغلب على ضيفه اودينيزي ٢ ـ ٠.

ورفع ميلان، رصيده الى 9 نقاط في المركز الرابع.

كما فاز كالياري على سبال بهدفين 2-0، وتعادل تورينو مع سمبدوريا 2-2.

ألمانيا

ارتقى بوروسيا دورتموند لصدارة الدوري الألماني (بوندسليغا)، عقب فوزه الكبير 5-0 على ضيفه كولن في المرحلة الرابعة للمسابقة أمس.



وارتفع رصيد دورتموند إلى عشر نقاط في الصدارة، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه هانوڤر، فيما ظل رصيد كولن بلا نقاط.



سجل أهداف دورتموند ماكسيمليان فيليب (2 و69)، سوكراتيس باباستاثوبولوس (45)، بيير إيميريك أوباميانغ (59 و60).



وأسفرت نتائج باقي مباريات المرحلة عن فوز بايرليڤركوزن على ضيفه فرايبورج 4-0، فيما تعادل هوفنهايم مع ضيفه هيرتا برلين 1-1.