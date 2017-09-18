قطبا مانشستر تصدرا الدوري الإنجليزي

لحق مان يونايتد بجاره مان سيتي في صدارة بطولة انجلترا لكرة القدم بفوزه الصريح على ايڤرتون 4 ـ 0 بينها ثلاثة أهداف في الدقائق الست الأخيرة، في حين انتهى لقاء القمة ضمن المرحلة الخامسة بين تشلسي وضيفه ارسنال بتعادل سلبي مخيب.



ورفع مان يونايتد رصيده إلى 13 نقطة تماما كرصيد سيتي وكلاهما سجل العدد ذاته من الأهداف ودخل مرماه نفس عدد الأهداف أيضا (16 ـ 2)، في حين يأتي تشلسي بطل الموسم الماضي ثالثا وله 10 نقاط.



خاض مان يونايتد المباراة في غياب لاعب وسطه الفرنسي بول بوغبا الذي ذكرت تقارير بانه قد يغيب عن الملاعب لفترة ثلاثة اشهر لإصابته بتمزق عضلي حاد في ساقه اليسرى، في حين شارك في صفوف ايڤرتون اسطورة مانشستر السابق واين روني.



على ملعب اولدترافورد، اعتبر الجميع أن مهمة مان يونايتد ستكون سهلة في مواجهة فريق خسر مبارياته الثلاث الأخير في مختلف المسابقات بنتائج قاسية، وربما تعزز هذا الشعور بعد افتتاح الظهير الأيمن الاكوادوري انطوني ڤالنسيا التسجيل بعد مرور اربع دقائق بتسديدة على الطاير اطلقها من حافة منطقة الجزاء لتعانق شباك ايڤرتون.



لكن ايڤرتون نجح بعد ذلك في احتواء خطورة مهاجمي مان يونايتد حتى الدقائق الست الأخيرة عندما أضاف الارميني هنريك مخيتاريان الثاني بتمريرة من البلجيكي لوكاكو الذي كان يواجه فريقه السابق أيضا (84)، ثم أضاف لوكاكو نفسه الثالث في الدقيقة الأخيرة من مسافة قريبة رافعا رصيده الى خمسة أهداف هذا الموسم ليتساوى في صدارة ترتيب الهدافين مع مهاجم مانشستر سيتي الارجنتيني سيرخيو اغويرو صاحب ثلاثية بالأمس في مرمى واتفورد.



وفي الوقت بدل الضائع احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة مانشستر يونايتد اثر لمسة يد داخل المنطقة فانبرى لها بهدوء تام الفرنسي انطوني مارسيال ليختتم مهرجان الأهداف.



تعادل سلبي مخيب



وأسفرت مباراة القمة بين تشلسي بطل الموسم الماضي وارسنال عن تعادل سلبي مخيب على ملعب ستامفورد بريدج.



بدأ الفريقان المباراة من دون ابرز اللاعبين في صفوفهما، فلم يشارك صانع ألعاب ارسنال الألماني مسعود اوزيل بداعي الاصاية، في حين جلس التشيلي الكسيس سانشيز على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين قبل ان يشارك في منتصف الشوط الثاني والأمر ينطبق على مهاجم تشلسي ادين هازارد.



جاءت المباراة متكافئة في مجمل فتراتها حيث كانت الأفضلية لأصحاب الأرض في مطلع المباراة قبل ان يدخل ارسنال تدريجيا الأجواء ويصنع فرصتين حقيقتين اهدرهما داني ويلبيك والفرنسي الكسندر لاكازيت في الشوط الأول من وضعية جيدة.



وظلت الحال على ذاتها في الشوط الثاني حيث نشطت الجبهتان الهجوميتان في الفريقين لاسيما بعد دخول سانشيز وهازارد لكن النتيجة لم تتغير علما بان مدافع ارسنال الألماني شكودران مصطفى سجل هدفا لم يحتسبه الحكم بداعي التسلل.



وشهدت نهاية المباراة طرد مدافع تشلسي البرازيلي دافيد لويز لمخاشنته ظهير ايسر ارسنال البوسني سياد كولاسيناك وسيغيب بالتالي عن ثلاث مباريات لفريقه في المسابقات المحلية. كما اصيب ويلبيك في المحالب وخرج أيضا.

وهي رابع حالة طرد لتشلسي هذا الموسم.



ودخل ارسنال المباراة رافعا شعار عدم الخسارة بعد سقوطيه مرتين في المراحل الأربع الأولى امام ستوك سيتي 0 ـ 1 وامام ليڤربول 0 ـ 4، فكان له ما أراد، في حين اهدر تشلسي حتى الآن خمس نقاط على ملعبه منذ مطلع الموسم الحالي بعد سقوطه في المباراة الافتتاحية في عقر داره امام بيرنلي 2 ـ 3 في مباراة شهده طرد قائده غاري كايهيل في ربع الساعة الأول.