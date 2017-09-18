ذكرت صحيفة «تايمز» البريطانية امس استنادا الى مصدر داخل نادي مان يونايتد الانجليزي لكرة القدم ان لاعب وسطه الدولي الفرنسي بول بوغبا سيغيب عن الملاعب «بين 6 الى 12 اسبوعا» جراء الاصابة التي تعرض لها امام بازل السويسري في دوري ابطال اوروبا.

وأوضح المصدر للصحيفة: «الإصابة سيئة حقا».

وبحسب الصحيفة البريطانية فان التمزق العضلي الي تعرض له اللاعب من الدرجة الثالثة، ويتعلق بتمزق مهم في العضلة، كما ان الاوتار تضررت ايضا.

وتابع المصدر: «ذلك غير طبيعي بالنسبة للاعب يحترم برنامجنا التدريبي»، مشيرا الى ان خطورة هذه الاصابة هي نتيجة لحصة تدريبية شخصية مكثفة جدا خارج النادي.

دائما بحسب صحيفة «صنداي تايمز»، فإن بوغبا (24 عاما) يأمل في العودة الى الولايات المتحدة لاستكمال برنامجه العلاجي مع المعدين البدنيين الذين تدرب معهم طيلة الصيف. وإذا تم تأكيد مدة الاصابة، فسيغيب بوغبا عن المباراة الاخيرة للمنتخب الفرنسي في التصفيات المؤهلة لمونديال 2018 ضد بيلاروسي

في 10 اكتوبر المقبل (كونه سيغيب عن المباراة التي تسبقها امام بلغاريا في 7 منه بسبب الايقاف).

ومع ناديه، سيغيب بوغبا عن باقي مبارياته في دور المجموعات لمسابقة دوري ابطال اوروبا الى جانب مباريات القمة في الدوري امام ليفربول وتوتنهام وتشلسي وأرسنال والدربي امام مانشستر سيتي.