فاز توتنهام 17 مرة في 19 مباراة على أرضه في ملعب وايت هارت لين في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي لكنه لم يحقق بعد أي انتصار في ثلاث مباريات على ملعبه الجديد هذا الموسم ستاد ويمبلي.

وقال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام إن الفريق «لم يكن محظوظا» خلال التعادل مع سوانزي سيتي من دون أهداف. وأضاف بوكيتينو «أنا محبط جدا لأننا فعلنا كل شيء من أجل الفوز. صنعنا الفرص وسيطرنا على المباراة لكن الفريق لم يكن محظوظا».

وتظهر الإحصاءات مدى هيمنة توتنهام على اللقاء إذ سدد 26 كرة على المرمى وحصل على نسبة استحواذ تبلغ 75%. وردت العارضة محاولة من هاري كين.