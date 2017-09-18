كشف البرازيلي كوتينيو عن التفاصيل وراء فشل صفقة انتقاله لبرشلونة، معترفا بأنه وعائلته كانوا متحمسين من أجل الانتقال لبرشلونة.

وكان الدولي البرازيلي، أحد المرشحين بقوة للانضمام لبرشلونة في الصيف الماضي ليعوض رحيل نيمار، الذي انتقل لباريس سان جرمان مقابل 222 مليون يورو.

إدارة ليفربول رفضت تماما التخلي عن اللاعب، مع الحديث عن إصابته، استمر رفض الريدز حتى انتهى سوق الانتقالات.

وقال كوتينيو في تصريحات صحافية: «الجميع يعلم ما حدث، منذ اليوم الأول لي هنا وحتى اليوم الأخير وأنا أبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق، هذا هو ما فعلته طوال خمس سنوات، الاحترام المتبادل بيني وبين الجماهير كان شيئا عظيما، أريد ان أبذل أقصى جهد ممكن لمساعدة الفريق».

وأضاف اللاعب البرازيلي: «ما حدث كان عرضا من برشلونة، في الحياة بعض العروض لا بد أن تثير اهتمامك وقد لا يحدث ذلك، في حالتي، وكما يعلم الجميع، لقد كنت مهتما بالانتقال لبرشلونة، وكذلك عائلتي».

وأكمل: «كما قلت مسبقا، لقد كان شرفا كبيرا أن أتلقى عرضا من ناد بحجم برشلونة، ولكنه أيضا شرف كبير ان أتواجد في ليفربول، الإدارة رفضت انتقالي والآن انتهى الأمر، أنا هنا وسأقدم أفضل ما لدي».

عقب طرد ساديو ماني أمام مان سيتي، كان لزاما أن يبدأ كوتينيو مباراة بيرنلي أساسيا، ولم يتلق صافرات استهجان من الجماهير، رغم أنه لم يظهر بالشكل المنتظر منه.

وتابع كوتينيو: «لقد كان شهرا معقدا بالنسبة لي، ولكن الأمور انتهت تماما، لا يوجد لدي أي مشكلة مع أحد هنا، وأكن الاحترام للجميع، اللاعبين والطاقم الفني والإدارة».

اختتم كوتينيو تصريحاته قائلا: «لا يوجد شيء يزعجني الآن، علي أن أعمل الآن وأكون بقمة تركيزي مع الفريق، لأحظى بسنة جيدة، وفي النهاية، لا بد أن أساعد فريقي».