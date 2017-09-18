أحرز سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون فوزه الثالث على التوالي امس بعد ان حل في المركز الاول في سباق جائزة سنغافورة الكبرى، المرحلة الرابعة عشرة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1.

ورفع هاميلتون رصيده في صدارة ترتيب بطولة العالم الى 263 نقطة، بفارق 28 نقطة امام سائق فيراري الالماني سيباستيان فيتل الثاني الذي اضطر الى الانسحاب من اللفة الاولى اثر حادث اصطدام.

وتقدم هاميلتون بطل العالم 3 مرات أعوام 2008 و2014 و2015 في سباق اليوم على الاسترالي دانيال ريكياردو (ريد بول) وزميله في مرسيدس الفنلندي فاليري بوتاس.

كما رفع هاميلتون رصيده الى 60 فوزا في بطولة العالم للفورمولا 1 حتى الآن، وهو كان انتزع صدارة ترتيب البطولة من فيتل قبل أسبوعين للمرة الاولى هذا الموسم بفوزه بسباق جائزة ايطاليا على حلبة مونزا.

واضطر فيتل (32 عاما) اول المنطلقين الى الانسحاب من اللفة الاولى للسباق الذي انطلق تحت المطر اثر اصطدام مع زميله في الفريق الفنلندي كيمي رايكونن وسائق ريد بول ماكس فيرشتابن في اللفة الاولى.

وهو الانسحاب الاول لفيتل هذا الموسم.

وبدورهما اضطر كل من رايكونن وفيرشتابن الى الانسحاب.

ودخلت سيارة الأمان مباشرة عقب الحادث، في الوقت الذي استغل فيه هاميلتون الذي انطلق من المركز الخامس، الموقف وانتزع صدارة السباق، ونجح في الاحتفاظ بها حتى النهاية.

ويعتبر انسحاب فيتل ضربة قوية له اذ كان الالماني مرشحا قويا للتتويج بسباق متعرج وحار على حلبة مارينا باي، لاسيما انه انطلق من المركز الاول وسبق له ان احرزه 4 مرات في 9 مشاركات أعوام 2011 و2012 و2013 و2015 فيما خرج هاميلتون فائزا عامي 2009 و2014.