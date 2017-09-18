اعلن برشلونة ان جناحه الجديد الدولي الفرنسي الواعد عثمان ديمبيلي يعاني من تمزق في فخذه الأيسر وسيغيب عن الملاعب بين 3 أشهر ونصف الشهر و4 أشهر».

واضطر ديمبيلي (20 عاما) الذي بات هذا الصيف أغلى صفقة في تاريخ الدوري الاسباني (ضمه من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 105 ملايين يورو إلى جانب 42 مليون يورو مكافآت)، إلى ترك ارضية ملعب «كولوسيوم ألفونسو بيريز» امام مضيفه خيتافي في الدقيقة 25 من المباراة.

وأوضح بيان للنادي الكاتالوني ان اللاعب «سيخضع لعملية جراحية على يد الدكتور ساكاري اورافا الاسبوع المقبل في فنلندا».