لحظة ذهول التقطتها عدسات الكاميرات التي كانت مشدودة إلى مشهد "ركلة الجزاء" في مباراة فريق باريس سان جيرمان وأولمبيك ليون مساء الأحد.



فعلى الرغم من انتصار فريق العاصمة الفرنسية، إلا أن "توتراً" ما وثقته الكاميرا بين المهاجمين إيدنسون #كافاني والنجم البرازيلي نيمار.



وفي التفاصيل، أنه حين أعطى حكم المباراة لفريق باريس سان جيرمان الحق بركلة جزاء، بدا داني ألفيس غير راض على مبادرة كافاني بتنفيذها، فما كان منه إلا أن حمل الكرة و قدمها إلى نيمار.



لكن كافاني لم يتخل عن "الركلة" على ما يبدو، بل عاد وانتشلها من بين يدي نيمار، وسدد ركلته "الخائبة" التي لم تهز شباك الخصم، وسط خيبة الجمهور ومشجعي فريق العاصمة الفرنسية.



وأثار الفيديو الذي تم تناقله على مواقع التواصل حفيظة محبي الفريق، وطرح عدة تساؤلات حول "الروح الرياضية" التي يحكى عنها في مجمل الرياضات لاسيما كرة القدم!