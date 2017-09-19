يستقبل ليستر سيتي بطل الدوري في الموسم قبل الماضي على ملعبه نظيره ليفربول في الدور الثالث من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم

ويستمر غياب مهاجم الريدز السنغالي ساديو ماني لإيقافه ثلاث مباريات اثر طرده بعد مخاشنته حارس مرمى مان سيتي البرازيلي ادرسون الاسبوع الماضي.

وسقط الليفر في فخ التعادل في اخر مباراتين على ملعبه ضد اشبيلية الاسباني 2-2 في دور ابطال اوروبا، ثم ضد بيرنلي 1-1 في الدوري المحلي، وذلك بعد خسارته الثقيلة على ارض مان سيتي 0-5.

ويلعب في المواجهتين الأخريين بين أندية الدوري الممتاز، بورنموث مع برايتون في ديربي الساحل الجنوبي، على أن يتواجه كريستال بالاس مع الوافد الجديد الى دوري الكبار هيديرسفيلد تاون في اعادة للقاء الذي جمعهما في المرحلة الأولى من الدوري عندما فاجأ الأخير منافسه اللندني واكتسحه بثلاثية نظيفة.

وأدت النتائج السيئة لبالاس الى اقالة مدربه الهولندي فران دي بور وتعيين المخضرم روي هودجسون الذي استهل عهده بالخسارة على ارضه امام ساوثمبتون.

وكان مان يونايتد احرز لقب «الكارلينغ» الموسم الماضي بفوزه على ساوثمبتون بالذات 3-2 في المباراة النهائية على ملعب ويمبلي.