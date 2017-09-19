لم يحدث أي تغيير في ترتيب أول 10 مراكز في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين بعد إعلان القائمة الجديدة. وحافظ الإسباني رفائيل نادال على الصدارة، ويليه في الترتيب السويسري روجيه فيدرر، والبريطاني آندي موراي، والألماني ألكسندر زفيريف، والكرواتي مارين شيليتش في المراكز من الثاني إلى الخامس.

وبقي الصربي نوفاك ديوكوفيتش سادسا، كما حافظ النمساوي دومينيك تيم، والسويسري ستانيسلاس فافرينكا والبلغاري جريجور ديميتروف والإسباني بابليو كارينيو على المراكز من السابع إلى العاشر على التوالي.

ولدى السيدات، لم يطرأ أي تغيير على المراكز الـ20 الاولى في التصنيف العالمي حيث بقيت الاسبانية غاربيني موغوروتسا في الصدارة امام الرومانية سيمونا هاليب والاوكرانية ايلينا سفيتولينا والتشيكية كارولينا بليسكوفا. في المقابل، ارتقت الكازخستانية زارينا دياس والبلجيكية اليسون فان اويتفانك 37 و30 مركزا على التوالي، فأصبحت الأولى في المرتبة 63، والثانية في المرتبة 68.

وتوجت كل من دياس وفان اويتفانك (23 عاما لكل منهما) بباكورة ألقابها نهاية الأسبوع الماضي، فنالت الكازخستانية لقب دورة طوكيو، والبلجيكية لقب دورة كيبك الكندية.