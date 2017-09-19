سانشيز يثير الجدل مجدداً

بعد الانتصار المستحق الذي حققه مان يونايتد على حساب ايفرتون في الجولة الخامسة من البريمييرليغ، يكون «التوفيز» هو أكثر فريق خسر أمام الشياطين الحمر بالبطولة حيث هزمه 34 مرة أكثر من أي فريق آخر.

كما ذكرت صحيفة إكسبريس أن «المان» هو أكثر فريق تسجيلا للأهداف هذا الموسم بعد الدقيقة 80 بواقع 9 أهداف.

بدوره، دوّن البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم مان يونايتد سجلا مميزا خلال الفوز على «التوفيز».

وذكرت صحيفة «مترو» أن لوكاكو أصبح رابع أصغر لاعب بالتاريخ يسجل 90 هدفا في المسابقة.

ويأتي في المركز الاول روبي فاولر والثاني مايكل أوين وروني في المركز الثالث.

كرر التشيلي أليكسيس سانشيز لاعب أرسنال واقعة مثيرة للجدل على دكة احتياط الغانرز أمام تشلسي في اللقاء الذي جمع بينهما في «ستامفورد بريدج».

والتقطــت كاميــرا شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية صورا لسانشيز أثناء إحدى الفرص الخطيرة التي أهدرها الفرنسي ألكسندر لاكازيت مهاجم أرسنال وهو يضحك بصورة واضحة وكأنه يسخر من زميله في الفريق.

ولا تعد هذه المرة الاولى التي ترصد فيها الكاميرات سانشيز يضحك بسبب التراجع في النتيجة أو إهدار الفرص، إذ سبق ان قام بالأمر ذاته في العديد من المباريات آخرها حينما خسر الغانرز من ليفربول برباعية نظيفة في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وصبت جماهير المدفعجية غضبها على اللاعب بمواقع التواصل الاجتماعي بعد تكرار الواقعة، وطالبت برحيله عن الفريق، خاصة أن التشيلي كان قريبا من التوقيع مع مان سيتي في آخر أيام سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة.