أقال ألافيس مدربه لويس زوبلديا بعد فشل الفريق في هز شباك المنافسين في أول 4 مباريات بالدوري الإسباني، والتي انتهت جميعها بهزيمته ومن بينها الخسارة 3-0 أمام فياريال الأحد.

وتعاقد ألافيس متذيل الترتيب مع المدرب الأرجنتيني في نهاية يونيو الماضي، بعد رحيل مواطنه بليجرينو لتدريب ساوثمبتون الإنجليزي.

وقال الافيس في بيان «قرر النادي إقالة المدرب بعد النتائج التي حققها الفريق منذ بداية الموسم، سيتولى خافيير كابييو (مساعد المدرب) المسؤولية في الوقت الحالي».

وأضاف «نشعر بالامتنان تجاه العمل الذي قام به زوبلديا في الوقت الماضي، ونتمنى له التوفيق في مسيرته الاحترافية».

وخسر الافيس أمام ليغانيس وبرشلونة وسلتا فيغو، قبل أن تحسم الهزيمة أمام فياريال على استاد منديزوروزا مصير المدرب الأرجنتيني.