حقق قميص البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جرمان الفرنسي مبيعات هائلة بلغت 120 ألف قميص في 30 يوما فقط.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن سان جرمان تمكن من بيع 120 ألف قميص خاص بنيمار خلال أول شهر للاعب مع الفريق، وحقق ربحا بلغ 7.8 ملايين إسترليني، واستطاع بيع 10 آلاف في اليوم الأول لقدوم اللاعب فقط.

وأوضحت الصحيفة أن مبيعات النادي شهدت زيادة بنسبة 75% عن العام الماضي، مما يكشف المكاسب المالية التي ستعود لأثرياء باريس من التعاقد مع نيمار.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع زيادة نسبة المبيعات بعد التعاقد مع كيليان مبابي في اليوم الأخير لسوق الانتقالات أيضا، كما أن المؤشرات إيجابية حتى الآن.

وسجل نيمار 5 أهداف وصنع مثلها في أول 6 مباريات لعبها بقميص النادي الباريسي منذ انضمامه للفريق بعد فسخ تعاقده مع برشلونة، ودفع الشرط الجزائي مقابل 222 مليون يورو.

كما تعاقد باريس مع مبابي من موناكو على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء الموسم المقبل مقابل 180 مليون يورو.