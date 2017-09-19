عاد ريال مدريد حامل اللقب من ملعب «انويتا» بفوز ثمين على مضيفه ريال سوسييداد 3-1، وصعد اشبيلية الى المركز الثاني رغم فوزه الصعب على جيرونا 1-0 في المرحلة الرابعة من الدوري الاسباني لكرة القدم.

ورفع الريال رصيده الى 8 نقاط في المركز الرابع، بفارق نقطة خلف سوسييداد الذي لقي خسارته الاولى هذا الموسم، ونقطتين خلف اشبيلية الثاني، واربع نقاط خلف برشلونة المتصدر الذي كان تغلب على خيتافي 2-1 السبت.

وخاض الملكي المباراة بغياب مهاجميه البرتغالي كريستيانو رونالدو للايقاف والفرنسي كريم بنزيمة للاصابة، والظهير البرازيلي مارسيلو للايقاف.

وهي المباراة الاخيرة من عقوبة الدون الذي اوقف خمس مباريات لطرده ودفعه الحكم خلال ذهاب الكأس السوبر المحلية ضد غريمه برشلونة.

واشرك المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ماركو اسينسيو وبورخا مايورال الى جانب الويلزي غاريث بيل في الهجوم. بدوره صعد اشبيلية الى المركز الثاني رغم فوزه الصعب على جيرونا حيث انتظر حتى الدقيقة 69 لهز شباك منافسه الوافد الجديد بهدف للكولومبي لويس مورييل.

يأمل برشلونة في مواصلة بدايته الجيدة هذا الموسم عندما يستضيف ايبار اليوم في المرحلة الخامسة من الدوري.

وحقق العملاق الكاتالوني بداية موسم مثالية من خلال تحقيق أربعة انتصارات متتالية في المراحل الأربع الأولى، ويبدو في الطريق الى انتصار خامس والتغريد منفردا في الصدارة على حساب ايبار الثالث عشر (6 نقاط).

وحقق البلوغرانا المتخمة صفوفه بالنجوم العالميين فوزا صعبا على مضيفه خيتافي (2-1)، لكنه خسر في الوقت ذاته جهود لاعبه الجديد الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي أصيب في احد أوتار فخذه ولن يستطيع اللعب قبل يناير.

وكان برشلونة ضم ديمبيلي الصيف الماضي من بوروسيا دورتموند الالماني في صفقة قياسية، هي ثالث اغلى صفقة في تاريخ كرة القدم (102 مليون + 42 مليون يورو كمكافآت)، بهدف سد الفراغ الذي خلفه رحيل البرازيلي نيمار الى باريس سان جرمان.