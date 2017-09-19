تغلب باريس سان جرمان على ليون 2-0 في مباراة القمة التي جمعت بينهما على ملعب بارك دي برانس محققا فوزه السادس تواليا منذ انطلاق الموسم الحالي.

وحصد فريق العاصمة الفرنسية العلامة الكاملة برصيد 18 نقطة متقدما بفارق 3 نقاط عن منافسه المباشر موناكو بطل العام الماضي، لكنه احتاج الى هدفين بالنيران الصديقة لكي يتخطى منافسه العنيد الذي صمد امامه حتى ربع الساعة الاخير من المباراة.

وسجل مارسيلو خطأ في مرمى فريقه عندما اصطدمت الكرة التي سددها الاوروغوياني ادينسون كافاني بكعب قدمه (75)، قبل ان يحذو حذوه زميله جيريمي موريل بكرة مرتدة من حارسه انطوني لوبيس (86).

ألمانيا

يخوض بايرن ميونيخ بطل المواسم الخمسة الاخيرة لقاء قمة في ضيافة شالكه اليوم في المرحلة الخامسة من الدوري الالماني مع تزايد الانتقادات لمدربه الايطالي كارلو انشيلوتي.

ويحتل البافاري المركز الثالث برصيد تسع نقاط بفارق نقطة واحدة عن المتصدرين بوروسيا دورتموند وهانوفر، وبفارق الاهداف امام شالكه.

وسقط بايرن في المرحلة الثالثة على ارض هوفنهايم 0-2 قبل ان يكتسح على ملعبه اندرلخت البلجيكي 3-0 في دوري ابطال اوروبا، ثم ماينتس 4-0 السبت في الدوري المحلي.

وعلى الطرف الآخر، تعتبر بداية شالكه الذي لا يشارك في المسابقات الاوروبية، جيدة على الصعيد المحلي وهو خسر، على غرار الفريق البافاري، مرة واحدة وحقق ثلاثة انتصارات.

وتتزايد الانتقادات لتصرفات انشيلوتي ووصلته الرسالة الاخيرة من الجناح الهولندي السريع اريين روبن، لكن ادارة العملاق البافاري لاتزال تلتزم الصمت حيال ذلك.

وسجل روبن الهدف الثاني في مرمى ماينتس بعد ان افتتح توماس مولر التسجيل، واحتفل الهولندي بهدفه مع زميله الفرنسي فرانك ريبيري الموجود على مقاعد الاحتياط والذي حل محله في الدقيقة 62، متجاهلا بشكل كلي المدرب الايطالي.

وشكلت التعليقات التي تلت المباراة رسالة واضحة لانشيلوتي مفادها ان مولر وريبيري يجب ان يلعبا وألا يجلسا على مقاعد الاحتياطيين.

ويلعب اليوم ايضا فولفسبورغ مع فيردر بريمن، واوغسبورغ مع لايبزيغ.