تفاقمت الأزمة التي نشبت بين لاعبي باريس سان جيرمان الفرنسي، البرزيلي نيمار دا سيلفا والأوروغوياني إدينسون كافاني، لتأخذ أبعاد جديدة، قد تخلق توتراً في فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يؤكد قيام نيمار بإلغاء متابعته لكافاني عبر إنستغرام، لتعطي انطباعاً جديداً عن حجم الخلاف بين البرازيلي والأوروغوياني، وحجم التباعد بينهما داخل وخارج الملعب في الوقت الحالي.

وأشار صحيفة ليكيب الفرنسية إلى أن هذه الخلافات أثرت بشكل كبير على حجم الانسجام بين لاعبي سان جيرمان خلال اللقاء، الذي فاز به النادي الباريسي 2-0 على ليون الأحد.

وأكدت ليكيب أن كافاني لم يمرر الكرة إلى نيمار خلال المباراة، في الوقت الذي مرر النجم البرازيلي الكرة مرتين فقط للأوروغوياني.

ومن جانبها قالت فرانس فوتبول، إن كافاني كان غاضباً من تصرفات نيمار في الملعب، وقام بمغادرة ملعب حديقة الأمراء وحيداً فور انتهاء اللقاء، ليجسد بذلك حجم الأزمة التي يتوجب على مدرب سان جيرمان أوناي أيمري مواجهتها.