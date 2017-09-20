عاش الجميع لحظات مؤثرة للغاية خلال مباراة جنوى ونظيره لاتسيو في ختام مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك حين ذرف مساعد مدرب جنوى ماركو بيليغري الدموع.

وعلى ملعب "لويجي فيراريس" تقدم لاتسيو بهدف عن طريق المدافع باستوس في الشوط الأول، ومع انطلاق الحصة الثانية أقحم المدرب الكرواتي إيفان يوريتش اللاعب الشاب بييترو بيليغري صاحب الـ16 عاماً، والذي خطف الأضواء بشكل لافت.

وفي الدقيقة السابعة والخمسين سجل بييترو هدف التعادل في المرة الأولى قبل أن ينجح تشيرو إيموبيلي في وضع نسور العاصمة في المقدمة، لكن لاعب منتخب إيطاليا تحت 17 عاماً عاد وعدّل الكفة في الدقيقة 73، إلا أن إيموبيلي قال كلمته في الدقيقة 82 لتنتهي المباراة 2-3.

ولم يكن هذا الأمر الأهم في المباراة، فحين سجل بييترو الهدف الأول ذهب واحتفل مع والده ماركو بيليغري الذي يعمل مساعداً ليوريتش في جنوى، وفي تلك اللحظات لم يصدق عيونه وأخذ يبكي على مقاعد البدلاء من شدة الفرحة.

وقال اللاعب بييترو بعد المباراة: "بالنسبة لي ولأبي كانت ليلة مهمة، لقد حققت حلماً كان معي منذ أن كنت صغيراً، أبي كان يتابعني في الملاعب منذ أن كنت طفلا، لقد كان سعيداً، فمن يوم بدأ اللعب وهو يرافقني في التدريبات خلال البرد والمطر".

يُذكر أن بييترو بيليغري بدأ مسيرته في عام 2016 مع نادي جنوى الإيطالي ومثل منتخبات إيطاليا تحت 15 و16 و17 عاماً، وهو محط أندية كثيرة داخل وخارج إيطاليا، حتى أن الصحافي الإيطالي "دي مارزيو" أكد أن ميلان اتفق مع اللاعب للانضمام إلى صفوفه.