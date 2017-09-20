اعلن بايرن ميونيخ بعد نتائج الفحوصات حول الإصابة الجديدة التي تعرض لها قائده الحارس الدولي مانويل نوير انه سيغيب الى نهاية الموسم بسبب كسر في قدمه اليسرى. وخضع نوير لفحص بالاشعة فوق الصوتية للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها في نفس القدم التي أصيب فيها بكسر في ابريل الماضي أبعده عن الملاعب حتى 26 اغسطس.

وتجددت إصابة الحارس البالغ 31 عاما في الحصة التمرينية الأخيرة قبل لقاء شالكه في الدوري المحلي، وهو انضم بذلك الى الجناح الهولندي اريين روبن الذي غاب عن هذه المباراة بسبب المرض.

وسينوب سفن اورليتش عن القائد ايضا في مباريات عديدة مقبلة بحسب معلومات صحيفة «بيلد» التي تحدثت عن أن حارس «ناسيونال مانشافت» قد يخضع لعملية جراحية جديدة.