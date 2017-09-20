حددت إدارة نادي باريس سان جرمان الفرنسي شرطا وحيدا لتمديد تعاقد أوناي إيمري المدير الفني للفريق.

وذكرت صحيفة «ليكيب» أن مسؤولي النادي الباريسي، اتفقوا مع إيمري على تمديد تعاقده تلقائيا، في حال التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأضافت أنه إذا لم يتحقق هذا الشرط، فإن إدارة النادي الباريسي ستبحث على الفور عن مدرب جديد للفريق. وأكدت الصحيفة الفرنسية، أن نادي بي اس جي ورئيسه ناصر الخليفي، يضعان دوري أبطال أوروبا الهدف الأول للفريق هذا الموسم، خاصة بعد ضم صفقات بمبالغ ضخمة تجاوزت 400 مليون يورو هذا الصيف، خاصة الثنائي نيمار وكيليان مبابي. يذكر أن إيمري تولى مسؤولية سان جرمان صيف 2016.