يستقبل ريال مدريد ضيفه ريال بيتيس اليوم بصفوف كاملة مع عودة نجمه وهدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو في المرحلة الخامسة من الدوري الاسباني لكرة القدم.

ويستعيد الملكي خدمات صاروخ ماديرا افضل لاعب في العالم 4 مرات آخرها في العامين الماضيين وافضل لاعب في اوروبا للموسم الفائت، العائد من الايقاف لخمس مباريات بسبب دفعه حكم المباراة في ذهاب الكأس السوبر المحلية ضد برشلونة.

وظهر الدون في ظهوره البسيط خلال شهر الايقاف متعطشا للعب وتسجيل الاهداف، وقد تجلى ذلك بتسجيله ثنائية في مرمى ابويل نيقوسيا القبرصي (3-0) الاربعاء في دوري ابطال اوروبا.

ويرى المدرب الفرنسي للمرينغي زين الدين زيدان ان هذه الاستراحة «الاجبارية» للنجم البرتغالي قد تكون «شرا لفعل خير» في بداية موسم غير مستقرة للفريق حيث ستسمح للاعب بأن يكون اكثر نشاطا في الربيع على غرار الموسم الماضي.

واعتبر زيزو «شيئا فشيئا، ترتفع قدرته في محاولة للمحافظة على مستواه عند هذا الحد، ثم الاستمرار بنفس المستوى حتى نهاية الموسم».

ورغم غياب رونالدو، ترك الريال انطباعا جيدا خلال فوزه على مضيفه ريال سوسييداد 3-1، لكن بوجوده سيحاول تخطي انجاز سانتوس ونجمه بيليه (1961-1963) من خلال تسجيل هدف على الاقل في 74 مباراة رسمية متتالية بعد ان عادل هذه السلسلة الاحد (73 مباراة).

ولم يستطع اي فريق آخر في البطولات الاوروبية الخمس الكبرى (انجلترا والمانيا وايطاليا وفرنسا واسبانيا)، تحقيق مثل هذا الانجاز، فمنذ ابريل 2016، يسجل ريال مدريد في كل مباراة، وسيحاول رونالدو الاربعاء في المباراة ضد الافيس تطويل هذه السلسلة.

بدوره، سيحاول الفرنسي انطوان غريزمان هداف اتلتيكو مدريد اطلاق موسمه بدءا من اللقاء مع مضيفه اتلتيك بلباو بعد طرده في المباراة الافتتاحية وايقافه في المباراتين التاليتين.

ودون غريزمان السبت الماضي اسمه في تاريخ القطب الثاني للعاصمة بتسجيل الهدف الاول والوحيد في مرمى ملقة (1-0) على الملعب الجديد «واندا متروبوليتانو» هو الاول له هذا الموسم.

ويتعين على غريزمان ان يثبت قدراته على ملعب آخر جديد: ملعب سان ماميس معقل بلباو منذ 2013 والذي سجل عليه الفرنسي ثلاثية خالدة في الذاكرة عام 2014 عندما كان لاعبا في صفوف القطب الثاني لبلباو ريال سوسييداد.

ونشأ غريزمان في صفوف ريال سوسييداد ودافع عن الوانه من الفئات الدنيا منذ 2005 وبقي حتى انتقاله الى اتلتيكو مدريد في 2014.

وتبدو فرصة اشبيلية الثاني (10 نقاط) كبيرة في المحافظة على مركزه عندما يستضيف لاس بالماس الحادي عشر (6 نقاط).

ويلعب ايضا ليغانيس مع جيرونا، وديبورتيفو لاكورونيا مع الافيس.

بدوره حقق اسبانيول فوزه الاول هذا الموسم وكان على ضيفه سلتا فيغو 2-1 في ختام المرحلة الرابعة من الليغا.

وسجل جيرارد مورينو (10) والارجنتيني بابلو بياتي (24) لاسبانيول، والدنماركي بيون سيستو (69) لسلتا فيغو.