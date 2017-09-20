يسعى يوفنتوس حامل اللقب لمواصلة نتائجه القوية في الدوري الايطالي لكرة القدم عندما يستضيف فيورنتينا اليوم فيما يخوض نابولي اختبارا صعبا امام مضيفه لاتسيو.

وتتقاسم اندية انتر ميلان ويوفنتوس ونابولي الصدارة بالعلامة الكاملة في المراحل الاربع الاولى مع افضلية للاخير بفارق الاهداف امام فريق «السيدة العجوز»، في حين يحتل لاتسيو المركز الثالث بفارق نقطتين خلف ثلاثي الصدارة.

وتدخل اندية اليوفي ونابولي والنسور المرحلة الخامسة بمعنويات عالية عقب انتصاراتها الثمينة نهاية الاسبوع الماضي، حيث تغلب البيانكونيري على مضيفه ساسوولو 3-1، ولاتسيو على مضيفه جنوى 3-2، فيما دك نابولي شباك ضيفه بينيفيتو الصاعد حديثا الى دوري الاضواء بنصف دزينة من الاهداف.

ويأمل اليوفي مواصلة صحوته عندما يستضيف الفيولا في مهمة لا تخلو من صعوبة لحامل اللقب في الاعوام الستة الاخيرة.

واستعاد يوفنتوس توازنه عقب خسارته المذلة امام برشلونة الاسباني 0-3 في دوري ابطال اوروبا، بفوز كبير على مضيفه ساسوولو 3-1 سجلها نجمه الارجنتيني باولو ديبالا رافعا رصيده الى 52 هدفا في 100 مباراة بألوان «السيدة العجوز».

وسجل ديبالا 8 اهداف حتى الان هذا الموسم فانفرد بصدارة لائحة الهدافين بفارق هدفين امام مهاجم لاتسيو تشيرو ايموبيلي.

وبات ديبالا اول لاعب يهز الشباك في اول 4 مباريات في الكالتشيو منذ لوكا طوني موسم 2005-2006.

ولن يكون فيورنتينا لقمة سائغة لرجال اليغري وسيسعون الى العودة باقل الخسائر من تورينو.

ويحل نابولي ضيفا ثقيلا على لاتسيو، احد 6 فرق لم تتعرض للخسارة حتى الان هذا الموسم، على الملعب الاولمبي في العاصمة روما. ورد نابولي بقوة على خسارته امام شاختار دانييتسك الاوكراني 1-2 في مسابقة دوري ابطال اوروبا، بفوز ساحق على الوافد الجديد بينيفيتو 6-0 نصفها لنجمه الدولي البلجيكي درييس ميرتنس.

وسيكون النسور اول اختبار حقيقي لرجال المدرب ماوريتسيو ساري كون انتصاراته المحلية حققها على حساب هيلاس فيرونا واتالانتا وبولونيا وبينيفنتو.

ويسعى لاتسيو الى استغلال عاملي الارض والجمهور لمواصلة انتفاضته وتحقيق الفوز الرابع على التوالي.

ويتربص ميلان المتجدد برباعي المقدمة عندما يخوض اختبارا سهلا امام سبال ويملك الفريق اللومباردي 9 نقاط مقابل 4 لضيفه. ويخوض روما وصيف بطل الموسم الماضي اختبارا سهلا امام مضيفه بينيفنتو.

المانيا

سيحاول بوروسيا دورتموند استغلال الاوضاع المرتبكة في اروقة بايرن ميونيخ للتشبث اكثر بصدارة البوندسليغا التي يتقاسمها مع هانوفر، عندما يحل ضيفا على هامبورغ الجريح.

وبعد بداية ناجحة حقق هامبورغ خلالها فوزين متتاليين على اوغسبورغ (1-0) وكولن (3-1)، مني فريق المدرب ماركوس غيسدول صاحب المركز الثامن بهزيمتين ايضا امام لايبزيغ ثم امام هانوفر بنتيجة واحدة 0-2.

ويحل هانوفر ضيفا على فرايبورغ احد فرق المؤخرة برصيد نقطتين فقط.