لاقت «حرب الانا» المبالغ فيها بين البرازيلي نيمار والاوروغوياني ادينسون كافاني خلال مباراة فريقهما باريس سان جرمان مع ليون الاحد الماضي صداها في الصحافة البرازيلية المتلهفة لمعرفة ادق التفاصيل حول اندماج نجم الـ«سيليساو» مع فريق العاصمة الفرنسية.

وكرست الصحف معظم وابرز مقالاتها للقاء الاحد بين الناديين الفرنسيين والنزاع بين المهاجمين نيمار وكافاني على ركلة جزاء فشل الاخير في تنفيذها.

وعنونت صحيفة «او ديا» نيمار وكافاني يتنازعان من جديد مذكرة بحادث مشابه خلال الفوز على تولوز في اول مباراة خاضها البرازيلي على ملعب فريقه الجديد.

ولاحظت صحيفة «او غلوبو» من جهتها ان النتيجة سمحت لفريق نيمار بالبقاء في الصدارة، لكن ما لفت الانتباه في المباراة هو عدم التوافق بين نيمار وكافاني.

ورأى ليديو كارمونا، المعلق في قناة «سبورت في» احدى الشبكات التي تنقل الدوري الفرنسي على الهواء مباشرة في البرازيل، ان مهاجم ونجم الـ«سيليساو» مهدد بخسارة زملائه اذا استمر في «اللعب بشكل اناني».

وذهب احد المواقع الرياضية الى ابعد من ذلك من خلال الحديث عن «حرب الانا»، مشككا بالتكامل بين المهاجمين.