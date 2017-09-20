أعلن برشلونة أن لاعبه الجديد الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي كلفه 105 ملايين يورو لضمه من بوروسيا دورتموند الألماني، سيخضع لعملية جراحية في هلسنكي.

وسيغيب ديمبيلي (20 عاما) عن الملاعب حتى أربعة أشهر بعد تعرضه لتمزق في فخذه خلال مباراة السبت ضد خيتافي في الدوري المحلي.

وكشف البارسا في بيان أن «ديمبيلي سافر الى فنلندا ليخضع لعملية جراحية من أجل معالجة تمزق رباط في فخذه اليسرى».

وفي صور نشرتها صحيفة «ماركا» الرياضية، كان ديمبيلي على كرسي متحرك لحظة وصوله الى مطار برشلونة تمهيدا لسفره الى العاصمة الفنلندية.

ولن يشارك ديمبيلي في أي من المباريات الخمس المتبقية لفريقه في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا وسيكون في سباق مع الزمن من أجل محاولة المشاركة في مباراة الـ«كلاسيكو» ضد الغريم ريال مدريد في 23 ديسمبر.

وسيغيب ديمبيلي ايضا عن المباراتين الاخيرتين للمنتخب الفرنسي في التصفيات الاوروبية المؤهلة الى مونديال روسيا 2018.