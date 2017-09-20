أشارت العديد من التقارير في إنجلترا إلى قرب حدوث تغيير مفاجئ في مسيرة ريو فرديناند، مدافع مان يونايتد والمنتخب الإنجليزي الأسبق.

وقالت صحيفة «ميرور» البريطانية إن فرديناند سيكشف عن تحول ضخم في حياته المهنية، حيث سيعلن أنه سيصبح «ملاكم محترف».

وأكدت ان فرديناند سيظهر بمؤتمر صحافي من أجل «خبر رئيسي»، هو إعلان أنه سيتجه لاحتراف الملاكمة.

ومنذ أن اعتزل فرديناند كرة القدم وهو يعمل كناقد ومحلل رياضي، ويتواجد حاليا في قناة «بي تي سبورت» البريطانية.

ويأمل ريو فرديناند ان يستخدم قوته البدنية التي مازال يحافظ عليها، واستخدامها في رياضة أخرى، بعد النجاح الباهر الذي حققه في عالم كرة القدم.