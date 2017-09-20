اشاد إيدين هازارد، نجم فريق تشلسي بمدربه الإيطالي أنطونيو كونتي، مشيرا إلى أنه لم يحتج إلى الكثير من الوقت حتى يتطور تحت قيادته.

وقال هازارد، في تصريحات نقلها موقع فور فور تو «أعتقد أنني تطورت بعد 7 أيام فقط من قدوم المدرب الإيطالي».

وأضاف الدولي البلجيكي «كونتي أظهر قدراته التدريبية ليس فقط في تشلسي بل في يوفنتوس أيضا، إنه مدرب جيد، وسيكون أمامه بعض السنوات الرائعة».

وتابع: مع كونتي، هناك الكثير من الأمور التكتيكية، وهذا قد لا يكون لطيفا دائما، ولكن على الأقل في عطلة نهاية الأسبوع، تعرف تماما ما عليك فعله، حيث يمكنك إغلاق عينيك واللعب، وهذا أمر جيد».

وواصل «نحن نعمل كثيرا، وهذا ليس سهلا دائما في التمارين، هناك الكثير من ساعات التدريب، لكنه يؤتي ثماره على أرض الملعب».