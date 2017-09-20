برز اللاعب البرازيلي، جابرييل خيسوس مهاجم مان سيتي الإنجليزي، كواحد من أبرز النجوم الصاعدين على الساحة العالمية مؤخرا.

ومنذ انضمامه لمان سيتي، في الموسم الماضي، سجل جابرييل خيسوس 11 هدفا في الدوري الإنجليزي، بمعدل هدف كل 88.8 دقيقة، وهو أعلى معدل تهديفي في تاريخ البريمييرليغ وفقا لما ذكرته صحيفة «ذا صن» البريطانية.

ويأتي خلفه زميله في الفريق، سيرجيو أغويرو، الذي سجل في الدوري 127 هدفا، بمعدل هدف كل 108.4 دقائق، ثم كليتشي إيهياناتشو، لاعب السيتي السابق، الذي أحرز 12 هدفا في الدوري، بمعدل هدف كل 113.9 دقيقة.

أما الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام، فسجل 80 هدفا، بمعدل هدف كل 119.5 دقيقة، وجميعهم يتفوقون على تيري هنري، أسطورة أرسنال، الذي سجل 175 هدفا، بمعدل هدف كل 121.8 دقيقة.