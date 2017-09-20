يثق يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول بأنه يملك العديد من البدائل للمنافسة في مختلف البطولات، لكنه لم يستبعد تدعيم صفوف الريدز في يناير المقبل.

وأخفق الريدز في محاولاته لضم فيرجيل فان ديك مدافع ساوثمبتون، لكنه تعاقد في المقابل مع محمد صلاح ودومينيك سولانكي وأندرو روبرتسون وأليكس تشامبرلين هذا الصيف.

وأضاف لموقع النادي على الإنترنت «أعتقد أن التشكيلة تضم مجموعة كافية من اللاعبين لخوض مختلف البطولات والوصول إلى أبعد مدى ممكن، وهذه خطتنا في الوقت الحالي».

وأوضح كلوب «سنرى كيف ستسير الأمور في الشتاء، لكن في الوقت الحالي أشعر بالراحة عندما أفكر في الخيارات المختلفة المتاحة من اللاعبين والدفع باللاعبين في مختلف المباريات».