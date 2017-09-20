يستهل مان يونايتد حملة الدفاع عن لقبه بطلا لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم بمواجهة سهلة على أرضه ضد بورتون البيون من الدرجة الأولى اليوم في الدور الثالث الذي يشهد أربع مواجهات بين أندية الدوري الممتاز.

ومن المرجح ان يلجأ مدرب يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو لإراحة معظم افراد التشكيلة الاساسية وعلى رأسهم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو وثنائي الدفاع العاجي اريك بايي وفيل جونز ومنح الفرصة لبعض اللاعبين الذين لم يشاركوا في الاونة الاخيرة ومنهم كريس سمولينغ والاسباني اندريس هيريرا والمدافع الجديد السويدي فيكتور ليندلوف وبعض الوجوه الشابة.

واستهل «المان» الموسم المحلي بشكل رائع بفوزه في اربع مباريات وتعادله في واحدة، وهو يتقاسم صدارة الترتيب مع جاره مانشستر سيتي، كما بدأ مشواره في دوري ابطال اوروبا بالفوز على بازل السويسري بثلاثية نظيفة.

في المقابل، يحل مان سيتي ضيفا على وست بروميتش البيون. وضرب الـ«سيتيزن» بقوة في الاونة الاخيرة، فبعد الفوز الكبير على ليفربول، حقق فوزا لافتا خارج ملعبه ضد فينورد الهولندي في دوري الابطال باربعة اهداف من دون مقابل، قبل ان يدك حصون واتفورد بسداسية بيضاء.

وسجل السيتي 15 هدفا في اخر ثلاث مباريات بقيادة الثنائي الخطير البرازيلي غابرييل جيزوس والارجنتيني سيرخيو اغويرو، لكن يرجح ان يريحهما المدرب الاسباني بيب غوارديولا.

ويتواجه تشلسي بطل الدوري مع نوتنغهام فوريست (اولى)، وارسنال بطل الكأس مع دونكاستر روفرز (ثانية). ويلتقي بورنموث مع برايتون في دربي الساحل الجنوبي.