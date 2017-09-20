قام الدراج الايطالي الشهير فالنتينو روسي الاثنين باول تجربة على حلبة ميسانو (شمال شرق ايطاليا) بعد اقل من ثلاثة اسابيع على اصابته بكسر مزدوج في قصبتي الساق حسبما ذكرت الصحافة الايطالية.

وكان روسي، الفائز ببطولة العالم للدراجات النارية سبع مرات في فئة موتو جي بي، ضحية حادث أليم خلال التدريب بالقرب من مكان اقامته اواخر اغسطس.

وخضع روسي في الاول من سبتمبر لعملية جراحية مزدوجة من تجبير للكسور واعادة قصبتي قدمه اليمنى الى مكانهما الطبيعي بعد انزياحهما.

وبعد 18 يوما، استطاع روسي الصعود مجددا الى الدراجة «ياماها آر1»، وقام بعدة لفات على الحلبة من اجل اختبار حالته البدنية وحال قدمه.

وذكرت صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت» ان الدراج الايطالي ينوي المشاركة اعتبارا من الجمعة في التجارب الحرة لجائزة اراغون الكبرى، المرحلة الثالثة عشرة (من 18 مرحلة) من بطولة العالم.

وغاب روسي عن جائزة سان مارينو الكبرى التي اقيمت قبل 10 ايام بسبب الاصابة، ولا يزال يحتل المركز الرابع في ترتيب بطولة العالم برصيد 157 نقطة بفارق كبير عن المتصدرين الاسباني مارك ماركيز، حامل اللقب، والايطالي اندريا دوفيتسيوزو (199 نقطة لكل منهما).