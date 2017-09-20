جدد المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، تعاقده مع نادي ريال مدريد، حسبما أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الأربعاء.

وذكرت الصحيفة أن هجوم الريال بذلك سيستمر بقيادة بنزيمة خلال الفترة القادمة وبحلول 2021 سيكون قد أمضى 11 موسما مع الفريق بالقميص رقم 9 مثل الأسطورة دي ستيفانو.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بمتوسط أهداف يبلغ "49ر0"، تمكن بنزيمة من التفوق على دافور سوكر (48ر0) وراؤول (44ر0) وجونزالو هيجوايين (45ر0).

وأوضحت "ماركا" أن مساهمة بنزيمة لا تقتصر على إحراز الأهداف وإنما يذهب لأبعد من ذلك بالتفاهم المثالي مع كريستيانو رونالدو في الهجوم حيث يعمل بشكل جيد للغاية مع النجم البرتغالي.