حقق ليونيل ميسي نجم برشلونة حفنة أرقام جديدة في مسيرته الكروية ضد إيبار في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني. وسجل ليو رباعية «سوبر هاتريك»، ليحتفل بإحراز الهدف رقم 300 مع برشلونة بملعب كامب نو معقل الفريق الكاتالوني في كل البطولات، إضافة إلى هدفين مع منتخب الأرجنتين، خلال 180 مباراة خاضها بهذا الاستاد العريق، ليصل الإجمالي إلى 302 هدف.

كما مارس البرغوث الأرجنتيني هوايته في هز شباك إيبار في جميع المباريات، رافعا حصيلته إلى 12 هدفا في 6 لقاءات. ورفع ميسي رصيده إلى 9 أهداف يتصدر بها لائحة هدافي الليغا، محققا أفضل انطلاقة له في الليغا بعد مرور 5 جولات من المسابقة. وسجل ميسي الهاتريك رقم 43 في مشواره، بواقع 4 مع منتخب بلاده، و39 ثلاثية مع ناديه، منها 28 في الدوري الإسباني، كما رفع رصيده إلى 43 هدفا في 40 مباراة مع برشلونة في كل البطولات منذ بداية العام الحالي. وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» أن أيقونة برشلونة سجل رباعية «سوبر هاتريك» للمرة السادسة في مشواره مع البارسا.