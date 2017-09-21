تلقى نادي بايرن ميونيخ ضربة موجعة في أعقاب فوزه على شالكه بنتيجة 3/0 ضمن الأسبوع الخامس من الدوري الألماني. وذكرت صحيفة بيلد أن الدولي الفرنسي توليسو المنضم بالانتقالات الصيفية المنقضية اضطر لمغادرة الملعب في الدقيقة 69 من الشوط الثاني ليحل محله التشيلي آرتور فيدال بعدما عانى توليسو من إصابة قوية في الفخذ اليمنى.



وكان بايرن قد أعلن أيضا غياب حارس المرمى نوير حتى شهر يناير المقبل بسبب الإصابة. وعن غياب الحارس العملاق علق المدرب انشيلوتي: «نشعر جميعا بخيبة أمل. 3 أشهر بدون أفضل حارس في العالم.. نوير سيعود في يناير، لكننا نثق بسفين أولريتش».