قاد صانع الألعاب الدولي الارجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة الى فوزه الخامس على التوالي بسوبر هاتريك في مرمى ايبار (6-1) على ملعب «كامب نو» في افتتاح المرحلة الخامسة من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وتابع البرغوث تألقه هذا الموسم ورفع رصيده الى 9 أهداف في 5 مراحل حتى الآن متصدرا لائحة الهدافين ومحققا افضل بداية له مع برشلونة في الليغا بعدما كانت افضل بداية له موسم 2011-2012 عندما سجل 8 أهداف في أول 5 مباريات.

ورفع ليو غلته التهديفية مع البارسا على ملعب كامب نو الى 300 هدف دون احتساب هدفين له مع منتخب بلاده على الملعب ذاته في مباراته الودية أمام الجزائر، والى 358 هدفا في الليغا. كما سجل ميسي رابع سوبر هاتريك في الدوري بعد رباعياته في مرمى اوساسونا واسبانيول وفالنسيا.

وعزز البلوغرانا الذي غاب عنه مهاجمه الدولي الاوروغوياني لويس سواريز بسبب الاصابة، موقعه في الصدارة برصيد 15 نقطة، فيما مني ايبار بخسارته الثالثة هذا الموسم مقابل انتصارين فتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز الثالث عشر.

واحتسب الحكم ركلة جزاء مشكوكا في صحتها اثر توغل المدافع البرتغالي نيلسون سيميدو داخل المنطقة واحتكاكه بالمدافع اليخاندرو غالفيز فانبرى لها ميسي بنجاح (21). وأضاف البرازيلي باولينيو الهدف الثاني بضربة رأسية (38)، وعزز دينيس سواريز بهدف ثالث (54). وقلص انريتش الفارق (57).

وأعاد ميسي الفارق إلى سابق عهده بتسجيله هدفه الشخصي الثاني والرابع للفريق الكاتالوني (59)، وسجل ميسي الهاتريك في الدقيقة 62.

وختم ميسي المهرجان بهدفه الرابع بمتابعة من مسافة قريبة لتمريرة اليكس فيدال (87).

بدوره عاد فالنسيا إلى سكة الانتصارات بعدما أكرم وفادة ضيفه ملقة بخماسية نظيفة. وضغط فريق الخفافيش منذ البداية وترجم أفضليته الى هدف في الدقيقة 17.

وضرب فالنسيا بقوة في الشوط الثاني وأضاف ثلاثية بواسطة هدافه الايطالي سيموني زازا في الدقائق 55 بتسديدة قوية بيسراه و60 بضربة رأسية اثر تمريرة عرضية من مارتن مونتويا، و63 بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة، قبل أن يختم البرازيلي الاصل رودريغو مورينو المهرجان بهدف خامس (86).

وهو الفوز الثاني لفالنسيا هذا الموسم بعد الذي حققه في المرحلة الافتتاحية على لاس بالماس 1-0، قبل السقوط بعدها في فخ التعادل 3 مرات امام ريال مدريد 2-2 واتلتيكو مدريد 0-0 وليفانتي 1-1.

ورفع فالنسيا رصيده الى 9 نقاط وفي المقابل، مني ملقة بخسارته الخامسة على التوالي فبقي في المركز الاخير.

ويلعب اليوم فياريال مع اسبانيول، وسلتا فيغو مع خيتافي.