أكد بايرن ميونيخ حامل اللقب تفوقه على مضيفه شالكه باكتساحه 3-0، فيما مني وصيفه لايبزيغ بهزيمته الثانية وجاءت على يد مضيفه اوغسبورغ 0-1 في المرحلة الخامسة من الدوري الألماني. على ملعب «فيلتنس ارينا»، بدا البافاري غير متأثر بغياب قائده الحارس مانويل نوير والجناح الهولندي اريين روبن أو بإبقاء الفرنسي فرانك ريبيري على مقاعد البدلاء مجددا.



وحقق النادي البافاري فوزه الرابع بفضل هدف جديد من الپولندي ليفاندوفسكي وأول في الدوري الألماني من الوافد الجديد الكولومبي خامس رودريغيز الذي كان صاحب تمريرة الهدف الثالث الذي سجله البديل التشيلي ارتورو فيدال. وجدد بايرن الذي سجل هدفه العشرين في سبع مباريات ضمن جميع المسابقات، تفوقه على شالكه الذي لم يذق طعم الفوز على البافاري في مسابقتي الدوري والكأس للمباراة السادسة عشرة على التوالي، وتحديدا منذ نصف نهائي الكأس في الثاني من مارس 2011 حين فاز عليه في «اليانز ارينا» بهدف الاسباني راوول غونزاليس. ورفع بايرن رصيده الى 12 نقطة، فيما تجمد رصيد شالكه عند 9 نقاط. وقال الرئيس التنفيذي لبايرن رومينيغه «كانت الجراحة مثالية لحارس مرمى الفريق وسيعود مانويل معنا الى قوته القديمة في يناير».وفي المباراة الثانية، واصل اوغسبورغ نجاحاته وجاءت على حساب ضيفه وصيف البطل لايبزيغ بفضل هدف وحيد سجله النمساوي غريغوريتش منذ الدقيقة الرابعة، ملحقا بفريق مواطنه رالف هاسنهوتل هزيمته الثانية بعد تلك التي تعرض لها في الافتتاح أمام شالكه (0-2).

وعاد فيردر بريمن من ملعب فولفسبورغ بنقطته الثانية فقط بعد تعادله معه بهدف لفين بارتلس (56) مقابل هدف للبلجيكي ديفوك اوريجي (28)، فيما حقق بوروسيا مونشنغلادباخ فوزه الثاني هذا الموسم وجاء على حساب ضيفه شتوتغارت 2-0 سجلهما البرازيلي رافايل (57 و74 من ركلة جزاء).

إيطاليا

أوقف بولونيا الانتصارات المتتالية لضيفه انتر ميلان عندما ارغمه على التعادل 1-1 في افتتاح المرحلة الخامسة من الدوري الايطالي لكرة القدم.

وكان بولونيا في طريقه الى تحقيق فوزه الثاني هذا الموسم عندما تقدم بهدف سيموني فيردي في الدقيقة 32 بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة اثر تمريرة من الكرواتي برونو بتكوفيتش، بيد ان الضيوف حصلوا على ركلة جزاء اثر عرقلة ايدر داخل المنطقة من لاعب الوسط السنغالي ابراهيما مباي، فانبرى لها الارجنتيني ماورو ايكاردي بنجاح مسجلا هدفه السادس هذا الموسم (77).

وكان النيراتزوري ينشد فوزه الخامس على التوالي بيد انه اكتفى بنقطة واحدة رفعت رصيده الى 13 نقطة. في المقابل حقق بولونيا التعادل الثاني هذا الموسم بعد الاول مع تورينو في المرحلة الاولى قبل ان يفوز على بينيفنتو في الثانية ويخسر أمام نابولي وفيورنتينا.

ورفع بولونيا رصيده الى 5 نقاط في المركز الحادي عشر.