عمق ليستر سيتي جراح ضيفه ليفربول عندما اخرجه من مسابقة كأس رابطة الاندية الانجليزية المحترفة لكرة القدم بالفوز عليه 2-0 في قمة الدور الثالث.

واستعاد توتنهام نغمة الانتصارات بفوز صعب على ضيفه بارنسلي من الدرجة الاولى بهدف وحيد سجله ديلي ألي في الدقيقة 65.

وهو الفوز الثاني فقط للسبيرز على ملعب ويمبلي منذ انتقاله الى اللعب على ارضيته مؤقتا مطلع الموسم الحالي، في حين يتم ترميم ملعبه «وايت هارت لين».

وتأهل ايضا كريستال بالاس بفوزه على ضيفه هادرسفيلد تاون بهدف وحيد سجله المالي بكاري ساكو في الدقيقة 13.

وهو الفوز الاول لروي هودجسون كمدرب لكريستال بالاس في ثاني مباراة على رأس ادارته الفنية عقب تعيينه خلفا للهولندي فرانك دي بوير الذي اقيل من منصبه في 12 سبتمبر الحالي. وبلغ الدور الرابع أيضا سوانسي سيتي بتغلبه على مضيفه ريدينغ (اولى) بهدفين لألفي ماوسون (52) والغاني جوردان أيوو (83)، ووست هام يونايتد بفوزه على ضيفه بولتون واندررز (اولى) بثلاثة اهداف نظيفة تناوب على تسجيلها الايطالي انجيلو اوغبونا (4) والسنغالي ديافرا ساخو (31) وارثر ماسياكو (90).

كما تأهل ميدلزبره (اولى) بتغلبه على مضيفه أستون فيلا (اولى) بهدفين نظيفين لباتريك بامفورد (58 من ركلة جزاء و(67)، ونوريتش سيتي (اولى) بفوزه على مضيفه برنتفورد (اولى) بثلاثة اهداف للالماني ماريو فرانسيتش (10) من ركلة جزاء و(51) وجوش مورفي (68) مقابل هدف لجوش كلارك (90).

وخرج ستوك سيتي من الدور الثالث بخسارته امام مضيفه بريستول سيتي من الدرجة الاولى بهدفين نظيفين سجلهما السنغالي فامارا دييديو (50) ومات تايلور (60).

فيما رجحت ركلات الترجيح كفة ليدز يونايتد (اولى) امام مضيفه بيرنلي 5-3 بعد تعادلهما في الوقتين الاصلي والاضافي 2-2.

وسجل النيوزيلندي كريس وود (89 من ركلة جزاء) والايرلندي روبي برادي (96) هدفي بيرنلي، والفرنسي هادي ساكو (80) والاسباني بابلو هرنانديز (94 من ركلة جزاء) هدفي ليدز يونايتد.