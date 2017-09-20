أعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم امس ان نهائي مسابقة دوري الأبطال لموسم 2018-2019 سيقام على الملعب الجديد لأتلتيكو مدريد «واندا متروبوليتانو».



وكان الملعب الذي يتسع لـ 68 ألف متفرج، افتتح بحضور الملك فيليبي السادس السبت الماضي في المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني، وفاز فيها اتلتيكو على ضيفه ملقة 1-0.



وحل ملعب واندا متروبوليتانو الحديث جدا الذي شيد في الضاحية الشرقية المتطورة للعاصمة مدريد، محل ستاد فيسنتي كالديرون الذي يتسع لـ 55 ألف متفرج.



وأتى الاسم «متروبوليتانو» من الملعب القديم الذي لعب عليه اتلتيكو من 1923 الى 1966 قبل الانتقال الى فيسنتي كالديرون، وقد فازت بحق تسمية الملعب الجديد شركة «واندا» العائدة للملياردير الصيني وانغ جيان لين، مالك 20% من رأسمال النادي المدريدي منذ عام 2015.

يذكر ان نهائي 2017-2018 سيقام في 26 مايو على الملعب الأولمبي في كييڤ.



واكد الاتحاد الأوروبي في ختام جلسة استثنائية لمجلسه ان نهائي الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) للموسم ذاته سيقام على الملعب الأولمبي في باكو، عاصمة اذربيجان.



ويقام نهائي 2017-2018 على ملعب غروباما في مدينة ليون الفرنسية.