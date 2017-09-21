أعلن مانشستر يونايتد الانجليزي لكرة القدم اليوم عن جنيه أرباحا قياسية في الموسم المنصرم الذي شهد تتويجه بثلاثية (يوروبا ليغ وكأس الرابطة ودرع المجتمع) وتأهله الى مسابقة دوري ابطال اوروبا.



واوضح النادي ان رقم أرباحه بلغت 581،2 مليون جنيه استرليني (659 مليون يورو) في الفترة بين يوليو 2016 ونهاية يونيو 2017.

واضاف انه موازاة مع ذلك، تقلصت ديون النادي من 260،9 مليون جنيه استرليني الى 213,1 مليون استرليني.

وفي يناير الماضي وبحسب شركة الاستشارات والتحليل المالي "ديلويت"، أصبح مانشستر يونايتد النادي الاغنى في العالم للمرة الاولى منذ عام 2005 متفوقا على ريال مدريد الاسباني.

وقال نائب رئيس مانشستر يونايتد إد وودوورد: "نحن سعداء باستثمارات فريقنا ونحن نستعد لموسم مثير".