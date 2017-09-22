حقق يوفنتوس بطل المواسم الستة الماضية فوزا صعبا على ضيفه فيورنتينا 1-0، وبقي نابولي في الصدارة بفوزه الكبير على مضيفه لاتسيو 4-1 في ختام المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وحقق كل من النادي الجنوبي واليوفي الفوز الخامس على التوالي، لكن الأول يتقدم بفارق الأهداف.

في المباراة الأولى على ملعب يوفنتوس ارينا، عجز فريق السيدة العجوز عن زيارة شباك فيورنتينا في الشوط الأول رغم سيطرته الميدانية الواضحة وفرصه المتعددة، فيما لم تشكل محاولات الفريق الزائر النادرة خطورة كبيرة على مرمى الپولندي فيوسيتش شيتشيسني الذي حل محل جانلويجي بوفون.

وفي الشوط الثاني، بكر يوفنتوس في افتتاح التسجيل عبر الكرواتي ماندزوكيتش (52) رافعا رصيده إلى 5 أهداف في المركز الثالث بفارق ثلاثة أهداف عن زميله الارجنتيني ديبالا المتصدر.

وعلى الملعب الاولمبي، قلب نابولي تخلفه أمام مضيفه لاتسيو بهدف إلى فوز كبير في الشوط الثاني 4-1.

وافتتح النسور التسجيل عبر الهولندي ستيفان دي فريي (29).

وفي الشوط الثاني، استعاد نابولي زمام المبادرة فعادل عن طريق السنغالي كوليبالي (54).

ومنح الاسباني خوسيه كايخون الفريق الزائر التقدم (56)، وعزز البلجيكي درايس مرتنز بالهدف الثالث (59)، ووقع الإيطالي جورجينيو على الهدف الرابع من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

وجمد نابولي رصيد لاتسيو عند 10 نقاط فتراجع إلى المركز السادس بفارق نقطة واحدة خلف تورينو الذي تغلب على مضيفه اودينيزي 3-2.

وتغلب ميلان بصعوبة على ضيفه سبال الوافد الجديد لأول مرة إلى دوري الأضواء 2-0 من ركلتي جزاء.

وانتظر اللومباردي حتى الدقيقة 26 لافتتاح التسجيل عندما احتسبت له ركلة جزاء انبرى لها السويسري روديغيز بنجاح.

وفي الشوط الثاني، حصل ميلان على ركلة جزاء ثانية نفذها العاجي فرانك كيسيه بنجاح (61).

وحقق روما وصيف البطل فوزا كبيرا على مضيفه بينيفنتو المشارك لأول مرة في بطولة النخبة 4-0. وافتتح الذئاب التسجيل بواسطة البوسني ادين دزيكو (22)، ومنح المدافع فابيو لوتشوني هدف التعزيز للضيوف عندما سجل بالخطأ في مرمى فريقه (35).

وأضاف دزيكو الهدف الثاني الشخصي والثالث لفريقه (52) رافعا رصيده إلى 5 أهداف في البطولة في المركز الثالث على لائحة ترتيب الهدافين.

وأثمر ضغط روما هدفا رابعا بنيران صديقة أيضا كان صاحبه المدافع الآخر لورنتسو فينوتي (74).

وتعادل جنوى مع كييفو فيرونا بهدف للاوروغوياني دييغو لاكسالت (62) مقابل هدف للكوسوفي برباريم هيتيماي (73)، وهيلاس فيرونا مع سمبدوريا 0-0.