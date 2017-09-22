حققت الفرق الكبيرة انتصارات متوقعة في الدور الثالث من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم.

واستهل مان يونايتد حملة الدفاع عن لقبه بفوز سهل على ضيفه بيرتون البيون من الدرجة الأولى بأربعة أهداف لماركوس راشفورد (5 و17) وجيسي لينغارد (36) والفرنسي انطوني مارسيال (60)، مقابل هدف للويد داير (90).

يذكر أن «المان» بدأ الموسم الحالي بشكل رائع بفوزه في أربع مباريات وتعادله في واحدة في الدوري الممتاز، حيث يتقاسم صدارة الترتيب مع جاره مان سيتي، كما بدأ مشواره في دوري أبطال أوروبا بالفوز على بازل السويسري بثلاثية نظيفة.

واكتسح تشلسي ضيفه نوتنغهام فوريست من الدرجة الاولى بخمسة أهداف للبرازيلي روبرت كينيدي (13) والبلجيكي ميتشي باتشوايي (19 و53 و85) والزامبي تشارلي موسوندا (40)، مقابل هدف لتنداي داريكوا (90).

وتغلب مان سيتي، صاحب العروض الجيدة هذا الموسم، على مضيفه وست بروميتش البيون بهدفين للألماني ليروي سانيه (3 و77) مقابل هدف للأرجنتيني كلاوديو يعقوب (71).

وفاز أرسنال على دونكاستر روفرز من الدرجة الثانية بهدف لثيو والكوت (25)، وايفرتون على سندرلاند من الدرجة الاولى بثلاثة أهداف لدومينيك كالفرت-ليوين (39 و52) وباي اومار نياسي (83).

قرعة قوية

ستكون مباراتا سوانسي سيتي مع مان يونايتد حامل اللقب، وتشلسي بطل الدوري مع ايفرتون الأبرز في الدور الرابع من البطولة. وحقق اليونايتد فوزا كاسحا على سوانسي سيتي برباعبة نظيفة في المرحلة الثانية من الدوري في 21 أغسطس.

وأوقعت قرعة الدور الرابع تشلسي في مواجهة قوية مع ايفرتون، وكان البلوز تغلب على التوفيز 2-0 في المرحلة الثالثة من الدوري الممتاز في 26 أغسطس.

من جهته، يواجه السيتي وولفرهامبتون من الدرجة الاولى. ويلتقي أرسنال مع نوريتش سيتي الذي تغلب بدوره على برنتفورد من الدرجة الاولى 3-1. ويلعب توتنهام مع وست هام في ديربي لندني ساخن على ملعب ويمبلي.