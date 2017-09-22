قلل مدرب مان سيتي بيب غوارديولا من المخاوف بشأن تعرض لاعب وسطه الألماني إلكاي غوندوغان للإصابة خلال مباراة الفريق أمام وست بروميتش ألبيون (2-1) في الدور الثالث من مسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وسقط غوندوغان خلال التحام قوي بعد مرور ساعة من المباراة التي كانت الأولى للاعب الألماني في التشكيلة الأساسية بعد تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي ضد واتفورد قبل 9 أشهر.

لكن بيب أكد أن المؤشرات الأولية لا تستدعي القلق، وقال في تصريحات نقلها موقع السيتي الإلكتروني «لقد كان موقفا صعبا بالنسبة له، لكنني أعتقد أنه سيكون بخير، لديه مشكلة صغيرة في الركبة، ليست مثل الإصابة الماضية، لا أعتقد أنها خطيرة».