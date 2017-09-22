قاد الهولندي بيتر بوس، المدير الفني لنادي بوروسيا دورتموند، فريقه لصدارة الدوري الألماني في الموسم الحالي، بعد مرور 5 جولات على المسابقة.

وقالت شبكة «أوبتا» العالمية للإحصائيات إن بيتر بوس دخل تاريخ الدوري الألماني، فهو أول مدرب في تاريخ البولندسليغا يحافظ على نظافة شباك فريقه في أول 5 مباريات له في البطولة.

ولعب بوروسيا دورتموند أمام كل من فولفسبورغ وهيرتا برلين وفرايبورغ وكولن وهامبورغ، وفاز

في 4 مباريات، وتعادل في واحدة سلبيا أمام فرايبورغ.

كما أصبح بوروسيا دورتموند ثالث فريق في الدوري الألماني يصل إلى 3000 هدف، ويتفوق عليه بايرن ميونيخ «3865»، وفيردر بريمن «3040».