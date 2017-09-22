تلقى ريال مدريد هزيمة مفاجئة 1-0 على ملعبه أمام ريال بيتيس في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم بعد أداء ملهم من انطونيو ادان حارس الفريق الضيف وهدف الفوز من انطونيو سانابريا.

وألغى الحكم هدفا لسانابريا في الدقيقة الأخيرة بداعي التسلل، لكنه قفز ليقابل تمريرة عرضية من انطونيو باراجان بضربة رأس داخل الشباك في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتركت الهزيمة الملكي بلا فوز في ثلاث مباريات على ملعبه في الدوري هذا الموسم، ويحتل المركز السابع بفارق سبع نقاط عن برشلونة المتصدر الذي تغلب الثلاثاء 6-1 على ايبار ليحقق انتصاره الخامس على التوالي.

ومدد اتليتيكو مدريد مسيرته الخالية من الهزيمة هذا الموسم بعد فوزه 2-1 على مستضيفه اتلتيك بلباو ليتقدم للمركز الثالث، فيما فاز اشبيلية 1-0 على ضيفه لاس بالماس ليحتل المركز الثاني برصيد 13 نقطة.

وبعدما عادل الميرينغي رقم سانتوس القياسي الذي صمد 54 عاما بالتسجيل في 73 مباراة متتالية في الفوز على ريال سوسييداد، كان الحديث قبل المباراة عن القوى الهجومية لفريق المدرب زين الدين زيدان، ولكن بيتيس كاد يخطف التقدم بعد دقيقتين، حيث أبعد ريال مدريد كرة من على خط المرمى من سانابريا.

وبعد ذلك بدقيقة واحدة أطاح كريستيانو رونالدو في مشاركته الأولى في الدوري هذا الموسم بعد انتهاء إيقافه، بكرة خارج المرمى حيث كانت الأمور متكافئة في الشوط الأول.

وفي بداية الشوط الثاني تغير الوضع تماما، حيث حاصر رفاق الدون مرمى الحارس ادان.

وأضاع رونالدو فرصة بعد ذلك مع خروج الظهير الأيسر مارسيلو في منتصف الشوط الثاني بسبب الإصابة.

وفاز الأتليتي على مضيفه بلباو، الملقب بأسود الباسك، في مواجهة تعملق خلالها يان اوبلاك حارس اتليتيكو الذي تصدى لركلة جزاء في الشوط الأول، بينما هز زميلاه انخيل كوريا وكاراسكو الشباك في الشوط الثاني.

وبدا أن الفريق الزائر سيدفع ثمن الاستهانة بالمنافس عندما نال راؤول غارسيا لاعب اتليتيكو السابق ركلة جزاء مثيرة للجدل في نهاية الشوط الأول، لكن اوبلاك تصدى لمحاولة اريتز ادوريز ليواصل سجله الرائع في إنقاذ ركلات الجزاء، حيث تصدى لست ركلات من آخر عشر سددت على مرماه.

وشهدت اللحظات الأخيرة توترا بعدما سجل جارسيا هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع لبلباو.