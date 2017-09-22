سجل ريال مدريد رقما سلبيا خلال الموسم الجاري بسبب قلة تسجيل الأهداف رغم وصول الفريق للمرمى أكثر من مرة، ولعب هذا الأمر دورا في الخسارة أمام ريال بيتيس.

وذكرت صحيفة «آس» الإسبانية أن الريال لم يسجل سوى 3 أهداف من آخر 67 تسديدة على المرمى في ملعب «سانتياغو برنابيو»، كما فشل مهاجمو الملكي بنزيمة وبيل ورونالدو في إحراز أي هدف خلال 3 مباريات.

وأشارت الصحيفة إلى أن نسبة ترجمة الفرص لأهداف في المباريات التي لعبها الميرينغي على أرضه بلغت 4.5% فقط، وهي نسبة منخفضة للغاية، وظهر الأمر بوضوح خلال مواجهة أول من أمس ضد بيتيس والتي عجز فيها الملكي عن هز شباك الخصم.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد سدد 27 مرة على المرمى ضد بيتيس، 8 تصدى لها الحارس و6 اعترض الدفاع الكرة، وتصويبة في القائم، بينما خرجت 12 تسديدة بعيدة عن المرمى، كما أوقف بيتيس سلسلة تسجيل الريال في مباريات متتالية عند 73 مباراة.