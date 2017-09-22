سجل ريال مدريد رقما سلبيا على أرضية ملعبه «سانتياغو برنابيو» هذا الموسم في الدوري الإسباني، حيث لم يحصد سوى نقطتين من 3 لقاءات خاضها أمام جماهيره.

وذكرت صحيفة ماركا أيضا أن الميرينغي سجل ثاني أسوأ بداية له في الدوري منذ موسم 2012-2013 عندما جمع 7 نقاط من 5 مباريات، بينما حصد هذا الموسم في أول 5 مواجهات 8 نقاط.

وتابعت الصحيفة الإسبانية أن الملكي حقق أسوأ سجل أمام جماهيره منذ 22 عاما، تحديدا منذ موسم 1995-1996 حين خسر الفريق مباراتين وتعادل في أخرى بأول 3 مواجهات على ملعبه.

ويملك ريال مدريد 8 نقاط من 5 مباريات في الليغا هذا الموسم حتى الآن، حيث حقق الفريق انتصارين خارج ملعبه، وتعادلين وخسارة في البرنابيو.