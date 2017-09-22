خسر فريق ديبورتيفو ألافيس مباراته الخامسة على التوالي في الليغا، بهدف نظيف أمام مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا.

وقالت شبكة «أوبتا» العالمية للإحصائيات الرياضية، إن ألافيس أصبح أول فريق في تاريخ الدوري الاسباني يخسر أول 5 مباريات في المسابقة من دون تسجيل أي هدف.

وانهزم ألافيس أمام ليغانيس، ثم برشلونة، ثم سلتا فيغو، وفياريال، وأخيرا على يد لاكورونيا، واستقبلت شباكه 8 أهداف.

وذكر حساب «ميستر شيب» الإسباني المعني بالإحصائيات، أن ألافيس أصبح ثاني فريق فقط يحقق هذا الرقم السلبي، في تاريخ الدوريات الخمسة الكبرى بعد أنكونا الإيطالي في عام 1945.