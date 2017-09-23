أبدى هانز - يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم قلقه بشأن تراجع القدرة التنافسية لكرة القدم الألمانية على المستوى الدولي.

وقال فاتسكه في تصريحات لموقع «تي-أونلاين» الإخباري الألماني امس «الأمور تزداد صعوبة عندما يلتقي فريق ألماني فريقا إنجليزيا. كذلك تبدو الأمور صعبة عند مواجهة فريق إسباني. حتى أمام فرق مثل سلتا فيغو وفياريال وفالنسيا وإشبيلية، فهذه الفرق تشكل ماكينات لإنتاج النتائج الكبيرة».

وربما يرى البعض أن الفوارق في الموارد المالية تفسر تراجع أندية البوندسليغا على الساحة الدولية، ولكن فاتسكه يرى أن المشكلة أكثر عمقا من ذلك.

وغاب فرايبورغ الألماني عن بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم إثر هزيمته في الدور التمهيدي أمام دومزال السلوفيني.

وقال فاتسكه (58 عاما): «من المثير للقلق أكثر أن هزائم أنديتنا تتزايد أمام فرق من دول تشهد موارد مالية للأندية أقل بكثير من التي تتمتع بها أنديتنا.. وهذا ينذر بمشكلة كبيرة في تصنيف اليويفا (الاتحاد الأوروبي للعبة)».

كذلك أخفق هوفنهايم في التأهل لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم إثر هزيمته أمام ليفربول الإنجليزي في الدور التمهيدي، علما انه من المعتاد مشاركة أربعة فرق من ألمانيا في البطولة.

ويرى فاتسه أن استمرار إخفاقات الأندية الألمانية في المنافسات الأوروبية قد يهدد المقعد الرابع المتاح لألمانيا في دوري الأبطال.

وقال فاتسكه: «على الأندية المشاركة في الدوري الأوروبي إدراك أهمية حصد النقاط بالنسبة لأندية ألمانيا (في تصنيف اليويفا). يجب أن تكون هذه الأندية، بالإضافة إلى بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، قادرة على تحقيق النتائج الإيجابية بشكل مستمر».