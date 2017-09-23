أثار كريستيان كونستانتين رئيس نادي سيون السويسري لكرة القدم ضجة كبير إثر تعديه بالضرب على معلق تلفزيوني عقب مباراة الفريق أمام مضيفه لوجانو في الدوري الممتاز، قبل أن يعلن كونستانتين امس أنه يعتزم مقاضاة المعلق.

وعقب المباراة التي انتهت بفوز سيون على مضيفه لوجانو 2-1، توجه كونستانتين إلى المعلق رولف فرينغر، الذي كان مدربا للمنتخب السويسري، وأسقطه أرضا قبل أن يصفعه ويركله.

وأضاف كونستانتين مزيدا من الوقود إلى النار عندما أعلن امس أنه سيتقدم بدعوى تشهير ضد فرينغر. وأبدى الاتحاد السويسري لكرة القدم استنكاره بشدة للاعتداء الذي وقع وقد بدأ إجراءات تأديبية ضد كونستانتين.

وأظهر مقطع فيديو حالة الغضب التي بدت على مالك نادي سيون لدى توجهه إلى فرينغر الذي وصف كونستانتين بأنه «نرجسي بدون أي تعاطف».

ولم يظهر رئيس نادي سيون أي ندم أو أسف على الاعتداء على المعلق، بينما قال في تصريحات لقناة «تيليكلوب» التليفزيونية «ركلت مؤخرته. وكان شعورا جيدا».

وتجدر الإشارة إلى أن المعلق فرينغر يعمل لدى قناة تيليكلوب، وهي الشريك الإعلامي الرسمي للدوري الممتاز.